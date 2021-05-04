На демонстраціях у Берліні затримали понад 350 людей Суспільство | 03-05-2021, 08:34 0 138 На першотравневих демонстраціях в Берліні поліція затримала щонайменше 354 людини.



Джерело: Anadolu



Деталі: Поліція повідомила, що не менше як 93 осіб, в тому числі поліцейські, отримали поранення в ході вуличних зіткнень в окрузі Нойкельн.



За оцінками поліції, в марші 1 травня взяли участь 5 тисяч осіб, а за оцінкою організаторів, явка склала близько 20 тисяч.



Передісторія:



Першотравневі акції у Берліні переросли у сутички із поліцією.

Заворушення почалися після ходи в окрузі Нойкельн-Кройцберг. Через годину після початку заходу поліція зупинила ходу, оскільки учасники були без масок і не дотримувалися дистанції.

В знак протесту демонстранти почали кидали у поліцію феєрверки, пляшки та каміння. Поліція використовувала проти протестуючих перцевий спрей, а також водяні гармати для гасіння пожеж, викликаних підпалюванням сміттєвих баків демонстрантами.

Також першотравневі демонстрації відбулись у кількох інших містах Німеччини, включаючи Гамбург та Лейпциг.