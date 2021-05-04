На першотравневих демонстраціях в Берліні поліція затримала щонайменше 354 людини Суспільство | 03-05-2021, 08:37 0 138 У світлий празник Воскресіння Христового на полі почесних поховань №76 Личаківського цвинтаря спільною молитвою вшанували пам’ять загиблих Героїв АТО, ООС, Небесної Сотні.



Моління очолили військові капелани Гарнізонного храму св. ап. Петра і Павла. Зокрема: настоятель Гарнізонного храму св. ап. Петра і Павла о. Тарас Михальчук та о. Андрій Сіданич.



До спільного моління долучилися родини Героїв, волонтери, представники влади, зокрема директор департаменту “Адміністрація міського голови” Євген Бойко, а також радниця міського голови з питань учасників АТО та ООС Тетяна Науменко.



У своєму слові до присутніх настоятель Гарнізонного храму св. ап. Петра і Павла, о. Тарас Михальчук акцентував на тому, що життя не закінчується смертю, і тому дуже важливо, щоб попри трагічні втрати, щоб у світле свято Христового Воскресіння наші серця сповнилися надією.



