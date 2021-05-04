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На першотравневих демонстраціях в Берліні поліція затримала щонайменше 354 людини
|Суспільство | 03-05-2021, 08:37
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|У світлий празник Воскресіння Христового на полі почесних поховань №76 Личаківського цвинтаря спільною молитвою вшанували пам’ять загиблих Героїв АТО, ООС, Небесної Сотні.
Моління очолили військові капелани Гарнізонного храму св. ап. Петра і Павла. Зокрема: настоятель Гарнізонного храму св. ап. Петра і Павла о. Тарас Михальчук та о. Андрій Сіданич.
До спільного моління долучилися родини Героїв, волонтери, представники влади, зокрема директор департаменту “Адміністрація міського голови” Євген Бойко, а також радниця міського голови з питань учасників АТО та ООС Тетяна Науменко.
У своєму слові до присутніх настоятель Гарнізонного храму св. ап. Петра і Павла, о. Тарас Михальчук акцентував на тому, що життя не закінчується смертю, і тому дуже важливо, щоб попри трагічні втрати, щоб у світле свято Христового Воскресіння наші серця сповнилися надією.
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