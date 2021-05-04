|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
На Великдень окупанти стріляли біля Катеринівки — штаб
|Суспільство | 03-05-2021, 08:39
| 0 157
|
|2 травня на Донбасі зафіксували одне порушення режиму припинення вогню: російські окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів неподалік Катеринівки.
Джерело: штаб ООС у Facebook
Деталі: Крім того, станом на 7 ранку 3 травня також було порушення "тиші". Поблизу населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Як зазначається, втрат серед військових Збройних сил України немає.
|
|