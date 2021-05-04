На Великдень окупанти стріляли біля Катеринівки — штаб Суспільство | 03-05-2021, 08:39 0 157 2 травня на Донбасі зафіксували одне порушення режиму припинення вогню: російські окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів неподалік Катеринівки.



Джерело: штаб ООС у Facebook



Деталі: Крім того, станом на 7 ранку 3 травня також було порушення "тиші". Поблизу населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.



Як зазначається, втрат серед військових Збройних сил України немає.