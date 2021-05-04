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COVID-19 у Європі: змінилися лідери за кількістю нових випадків
|Суспільство | 04-05-2021, 09:16
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|За минулу добу у світі діагностували понад 669 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, США і Бразилії, Україна займає 24 місце у світі, 8 в Європі.
Джерело: Дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 355 тисяч нових інфікувань, у США – понад 39 тисячі, а у Бразилії – понад 36 тисяч випадків.
Окрім того, понад 24 тисячі хворих зареєстрували у Туреччині, а в Ірані – понад 20 тисяч нових випадків. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Аргентина та Колумбія.
Україна серед країн світу займає 24 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 8 позицію.
У світі померли за добу 10 454 осіб, у яких підтвердили коронавірус.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 131 573 858 осіб. Наразі нараховується понад 19 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 3 226 743 смерті від COVID-19.
Передісторія:
За добу 2 травня в Україні зафіксували 2 758 нових випадків COVID-19, 154 хворих померли, госпіталізовано 1591 особу, одужали 5 550 осіб.
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