Російські окупанти 10 разів обстріляли позиції ЗСУ Суспільство | 04-05-2021, 09:30 0 143 За добу 3 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, з початку доби 4 травня позиції ЗСУ обстріляли один раз.





Джерело: Штаб ООС



Деталі: Зокрема, неподалік Водяного та Талаківки противник двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.



Поблизу селищ Широкине та Лебединське російські окупанти здійснили обстріли з мінометів калібру 82 мм.



У районі населеного пункту Піски окупанти вели вогонь у бік позицій ЗСУ зі стрілецької зброї.



Неподалік селища Кримське противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське – ще й зі стрілецької зброї.



Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.



Станом на 7 годину ранку 4 травня зафіксовано 1 порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.



Так, неподалік Авдіївки ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.



Передісторія:



Станом на вечір 3 травня російсько-окупаційні війська 3 травня здійснили три обстріли позицій українських військових з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Обійшлося без втрат.