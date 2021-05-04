Після свята COVID підтвердили 2,5 тисячам українців, госпіталізували 1 325 осіб Суспільство | 04-05-2021, 09:47 0 153 За добу 3 травня в Україні виявили 2 472 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 325 осіб, померли 166 хворих, одужали 7 815 осіб.



Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook



Деталі: Серед нових хворих – 122 дитини та 22 медпрацівники.



Найбільше випадків захворювання за минулу добу зареєстрували у Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях.



Тестувань за добу після Великодня зробили 17 549: методом ПЛР – 11 817, методом ІФА – 1 660, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 072.



За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 088 410 осіб, із них одужали 1 689 630 осіб, померли 44 916 українців.



Щеплень від коронавірусу 3 травня зробили 919.



УП – 21 рік!



Дмитро Ткаченко, скрипаль, член Клубу УП

Скільки себе пам‘ятаю, УП стоїть найпершою на панелі закладок, і саме з новин на УП починаються в мене будь-які новини, де б я не перебував. Бажаю Вам і далі бути максимально незалежними, публікувати лише перевірену інформацію, тримати високу планку. Репутацію важко заслужити і дуже легко втратити. Я радий, що вам поки вдається. Так тримати!

Привітай УП з Днем народження!

Загалом із 24 лютого в Україні проти COVID щепили 756 022 людини, із них 290 осіб уже отримали обидві дози вакцини.





До листа очікування вакцинації від COVID-19 записані 512 472 людини.