Українські військові на Донбасі знешкодили ворожий БПЛА Суспільство | 05-05-2021, 08:34 0 109 Протягом доби 4 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню і один раз із початку доби 5 травня.



Джерело: Ранкове зведення штабу ООС



Деталі: Поблизу Водяного ворог вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.



Двічі противник відкривав вогонь біля Красногорівки з мінометів 120-го калібру та зі станкових протитанкових гранатометів.



Неподалік Авдіївки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій українських захисників із великокаліберних кулеметів, а біля селища Луганське – ще й із гранатометів різних систем.



У районі населених пунктів Новолуганське, Зайцеве, Шуми, Південне, Залізне, Кримське, Торецьк та Новгородське був помічений проліт ворожого БПЛА типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.



Безпілотник був своєчасно подавлений засобами РЕБ.



Станом на 7 годину ранку 5 травня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.



Так, неподалік населеного пункту Майорськ ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.



Бойових втрат серед українських захисників немає.