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Українські військові на Донбасі знешкодили ворожий БПЛА
|Суспільство | 05-05-2021, 08:34
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|Протягом доби 4 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню і один раз із початку доби 5 травня.
Джерело: Ранкове зведення штабу ООС
Деталі: Поблизу Водяного ворог вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.
Двічі противник відкривав вогонь біля Красногорівки з мінометів 120-го калібру та зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Авдіївки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій українських захисників із великокаліберних кулеметів, а біля селища Луганське – ще й із гранатометів різних систем.
У районі населених пунктів Новолуганське, Зайцеве, Шуми, Південне, Залізне, Кримське, Торецьк та Новгородське був помічений проліт ворожого БПЛА типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Безпілотник був своєчасно подавлений засобами РЕБ.
Станом на 7 годину ранку 5 травня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Так, неподалік населеного пункту Майорськ ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Бойових втрат серед українських захисників немає.
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