На Стрийщині чоловік обікрав пенсіонерів, які дали йому прихисток Суспільство | 05-05-2021, 09:18 0 221



За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури повідомлено про підозру 22-річному мешканцю с.Держів (Стрийський район) за таємне викрадення чужого майна, заволодіння транспортним засобом та важливими особистими документами (ч.1 ст.185, ч.3 ст.357, ч.2 ст.289, ч.2 ст.185 КК України).



Встановлено, що 24 квітня цього року молодик попросився переночувати у жителів с.Гірське (Стрийський район) і тієї ж ночі викрав з гаманця 56-річної власниці помешкання близько 2 тис грн, мобільний телефон та пенсійне посвідчення, а у подальшому, намагався втекти на авто, яке належало 60-річному чоловікові потерпілої. Однак, по дорозі «Жигуль» вийшов із ладу, тому підозрюваний залишив його на дорозі, проте, перш ніж покинути транспортний засіб, викрав із нього ще 1700 грн, свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія.



Затримали чоловіка по гарячих слідах у Стрию.



Досудове розслідування здійснюють слідчі ВП №2 Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.



Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід в вигляді цілодобового домашнього арешту із використанням електронного браслета.



Максимальне покарання, яке загрожує чоловікові, – 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.





Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури