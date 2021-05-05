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АБИ ПОТРАПИТИ ДО ЄС, ТУРОК ВДАВАВ ІЗ СЕБЕ ПОЛЯКА

Суспільство | 05-05-2021, 12:04Коментарів: 0 0 Переглядів: 71 71    

АБИ ПОТРАПИТИ ДО ЄС, ТУРОК ВДАВАВ ІЗ СЕБЕ ПОЛЯКА
Громадянина Туреччини, який намагався виїхати з України за чужим паспортним документом виявили цієї ночі прикордонники Мукачівського загону в пункті пропуску «Лужанка».

20-річний чоловік був пасажиром автомобіля «Ауді», яким керував 32-річний громадянин Польщі. Підозру прикордонників пасажир викликав ще під час огляду транспортного засобу. Повідомивши прикордонникам, що також є громадянином Польщі, молодик не зміг відповісти на елементарні запитання поставлені нарядом польською мовою.

Під час проведення ідентифікації особи, з’ясувалось, що наданий для перевірки паспорт громадянина Польщі, пред’явнику не належить. У ході подальшої співбесіди військовослужбовці з’ясували, що вказана особа є громадянином Туреччини. Кінцевою метою незаконної подорожі турка мала стати Німеччина, де іноземець збирався залишитись на постійне проживання. Також прикордонники виявили факти причетності громадянина Польщі до організації незаконного переміщення турка через кордон. Про виявлення ознак злочину передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» направлено повідомлення до Нацполіції та Закарпатської обласної прокуратури.

За вчинення правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», стосовно іноземця склали протокол. Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу в розмірі від 3400 до 8500 гривень або ж адміністративний арешт на строк до 15 діб.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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