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У Нагуєвичах на міжнародний з`їзд зберуться архівісти та хранителі музеїв

Суспільство | 05-05-2021, 12:08Коментарів: 0 0 Переглядів: 69 69    
На базі музейного простору садиби Франків та Літературно-меморіального музею Івана Франка Державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі» упродовж 27-28 травня відбудеться «ІІ Міжнародний з’їзд архівістів та хранителів музеїв в Нагуєвичах». Захід присвячений вшануванню 105-х роковин смерті Івана Франка.
У Нагуєвичах на міжнародний з`їзд зберуться архівісти та хранителі музеїв
До участі запрошують франкознавців, архівістів та хранителів музейної і архівної спадщини в Україні та з-за кордону, а також дослідників історії та культури України.

Науково-дослідна тема для обговорення: «Спадщина Івана Франка в контексті досліджень проблем історії, культури і музеєзнавства від найдавніших часів до сучасності».

Тематичну роботу в секціях пропонують обрати за напрямками:

- Питання франкознавства і музеєзнавства.

- Питання історії України.

- Питання всесвітньої історії.

- Спадщина Івана Франка у контексті міжнародних відносин і культурно-мистецьких ініціатив.

Теми доповідей, контакти та підтвердження участі необхідно надіслати до 15 травня на електронну адресу: sadyba.batkiv@gmail.com.

Форма заявки учасника, контактні телефони та інша інформація – ТУТ.

Заходи відбуватимуться за адресою: с. Нагуєвичі, Дрогобицька ТГ, вул. Івана Франка, 15.
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