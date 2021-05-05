|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
У Нагуєвичах на міжнародний з`їзд зберуться архівісти та хранителі музеїв
|Суспільство | 05-05-2021, 12:08
| 0 69
|
|На базі музейного простору садиби Франків та Літературно-меморіального музею Івана Франка Державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі» упродовж 27-28 травня відбудеться «ІІ Міжнародний з’їзд архівістів та хранителів музеїв в Нагуєвичах». Захід присвячений вшануванню 105-х роковин смерті Івана Франка.
До участі запрошують франкознавців, архівістів та хранителів музейної і архівної спадщини в Україні та з-за кордону, а також дослідників історії та культури України.
Науково-дослідна тема для обговорення: «Спадщина Івана Франка в контексті досліджень проблем історії, культури і музеєзнавства від найдавніших часів до сучасності».
Тематичну роботу в секціях пропонують обрати за напрямками:
- Питання франкознавства і музеєзнавства.
- Питання історії України.
- Питання всесвітньої історії.
- Спадщина Івана Франка у контексті міжнародних відносин і культурно-мистецьких ініціатив.
Теми доповідей, контакти та підтвердження участі необхідно надіслати до 15 травня на електронну адресу: sadyba.batkiv@gmail.com.
Форма заявки учасника, контактні телефони та інша інформація – ТУТ.
Заходи відбуватимуться за адресою: с. Нагуєвичі, Дрогобицька ТГ, вул. Івана Франка, 15.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Чи відвела РФ війська від українських кордонів, як побороти контрабанду, коли з'являться «паспорти вакцинації»?.....
|05-05-2021, 17:09
| >>>
|До уваги журналістів!...
|05-05-2021, 13:45
| >>>
|Заболотцівській територіальній громаді повернули землі вартістю майже 4 млн грн...
|05-05-2021, 13:43
| >>>
|Львівщина здобула перший досвід аукціонних торгів обробленими лісоматеріалами...
|05-05-2021, 12:23
| >>>
|Змінимо країну разом: на конкурси міжрегіональних обмінів подано 58 заявок...
|05-05-2021, 12:22
| >>>
|У Нагуєвичах на міжнародний з`їзд зберуться архівісти та хранителі музеїв...
|05-05-2021, 12:08
| >>>
|З якого періоду ФОП звільняється від сплати єдиноговнеску за себе, якщо вона набула статус пенсіонера за віком або особи з інвалідністю?...
|05-05-2021, 12:07
| >>>
|