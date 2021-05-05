У Нагуєвичах на міжнародний з`їзд зберуться архівісти та хранителі музеїв Суспільство | 05-05-2021, 12:08 0 69 На базі музейного простору садиби Франків та Літературно-меморіального музею Івана Франка Державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі» упродовж 27-28 травня відбудеться «ІІ Міжнародний з’їзд архівістів та хранителів музеїв в Нагуєвичах». Захід присвячений вшануванню 105-х роковин смерті Івана Франка.



До участі запрошують франкознавців, архівістів та хранителів музейної і архівної спадщини в Україні та з-за кордону, а також дослідників історії та культури України.



Науково-дослідна тема для обговорення: «Спадщина Івана Франка в контексті досліджень проблем історії, культури і музеєзнавства від найдавніших часів до сучасності».



Тематичну роботу в секціях пропонують обрати за напрямками:



- Питання франкознавства і музеєзнавства.



- Питання історії України.



- Питання всесвітньої історії.



- Спадщина Івана Франка у контексті міжнародних відносин і культурно-мистецьких ініціатив.



Теми доповідей, контакти та підтвердження участі необхідно надіслати до 15 травня на електронну адресу: sadyba.batkiv@gmail.com.



Форма заявки учасника, контактні телефони та інша інформація – ТУТ.



Заходи відбуватимуться за адресою: с. Нагуєвичі, Дрогобицька ТГ, вул. Івана Франка, 15.