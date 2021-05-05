Змінимо країну разом: на конкурси міжрегіональних обмінів подано 58 заявок Суспільство | 05-05-2021, 12:22 0 92



Загалом 58 проєктних заявок зі Львівської та Закарпатської областей подано для участі у конкурсах міжрегіональних обмінів, що проводить Асоціація «Єврорегіон Карпати-Україна у рамках Програми підтримки міжрегіональної співпраці «Змінимо країну разом».



Уже традиційно найбільше заявок надійшло на Конкурс освітніх обмінів: 28 від закладів Львівської та 3 від Закарпатської області. На Конкурс культурних обмінів подано 21 заявку, на Конкурс обмінів між засобами масової інформації – 6.





«Цього року значно збільшилася географія Програми. Окрім Львівщини, Луганщини та Донеччини, до реалізації спільних проєктів долучились представники Харківської, Запорізької, Дніпропетровської, Сумської областей. Також цьогоріч Закарпаття вперше долучилося до фінансування проєктів, - наголошують в Асоціації. - Найбільше проєктів підготовлено у співпраці з Луганською (15 проєктів) та Донецькою (14 проєктів) областями, 2 проєкти включають тристороннє партнерство в освітній сфері між Львівською, Луганською і Донецькою областями. А одна заявка охоплює аж 7 областей з території Програми». Уже від сьогодні стартує адміністративна оцінка проєктів і найближчим часом кожен заявник отримає лист про її результати.



Як відомо, Конкурси освітніх, культурних і медійних обмінів у рамках Програми «Змінимо країну разом» реалізуються з 2018 року за підтримки Львівської обласної ради, Львівської ОДА та Луганської облдержадміністрації – обласної військово-цивільної адміністрації. У 2020 році до Програми долучилась Донецька обласна державна адміністрація – обласна ВЦА. Адміністрування Програми здійснює Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна».