Львівщина здобула перший досвід аукціонних торгів обробленими лісоматеріалами Суспільство | 05-05-2021, 12:23 0 117

З ініціативи Державного агентства лісових ресурсів та за підтримки ДП "Лісовий інформаційно-аналітичний центр" були проведені аукціонні електронні торги обробленими лісоматеріалами - обрізними пиломатеріалами, виготовленими державними лісогосподарськими підприємствами Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Торги проводились на площадці державного підприємства "Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр".

Першим підприємством, яке виставило на продаж продукцію переробки деревини, було ДП "Жовківське ЛГ". 23 квітня 2021 року відбулися аукціонні торги обрізними пиломатеріалами. На торги було виставлено три лоти загальним обсягом 81 кбм по 27 кбм кожен. У торгах мали можливість брати участь як українські фірми, так і закордонні. За результатами торгів один лот придбала українська фірма, а два лоти - іноземна.

Наступні торги відбулися 30 квітня 2021 року. На торги було виставлено два лоти (116 кбм ) обрізних пиломатеріалів ДП "Бродівське ЛГ" та один лот (30 кбм ) - ДП "Радехівське ЛМГ".

На торги зареєструвалося 7 фірм - покупців: дві вітчизняні та п'ять закордонних. На кожен лот було по 2 - 3 претенденти. В результаті торгів на одному лоті ціна зросла на 44 %, на другому - на 6 %, на третьому - на 1 %.

Лісогосподарські підприємства Львівського ОУЛМГ продовжуватимуть практику продажу продукції переробки деревини через електронні аукціонні торги.

Запрошуємо покупців пилопродукції брати участь в аукціонних торгах. Слідкуйте за нашими новинами на сайті Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства та оголошеннями про торги на сайтах бірж.

Відділ лісових ресурсів, машин

та технологій Львівського ОУЛМГ

