Заболотцівській територіальній громаді повернули землі вартістю майже 4 млн грн Суспільство | 05-05-2021, 13:43 0 81



Золочівська окружна прокуратура у суді домоглася визнання двох земельних ділянок загальною площею понад 4,5 га відумерлою спадщиною та передачу їх у власність Заболотцівській об’єднаній територіальній громаді.



Прокурор звернувся до суду з вимогою визнати відумерлою спадщину, оскільки орган місцевого самоврядування не вжив заходів щодо оформлення права власності на ці земельні ділянки, що могло призвести до їх протиправного використання.



Оціночна вартість зазначених ділянок становить майже 4 млн грн.



На цей час землі прийнято до комунальної власності територіальної громади.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури