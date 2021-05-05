|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Заболотцівській територіальній громаді повернули землі вартістю майже 4 млн грн
|Суспільство | 05-05-2021, 13:43
| 0 81
|
Золочівська окружна прокуратура у суді домоглася визнання двох земельних ділянок загальною площею понад 4,5 га відумерлою спадщиною та передачу їх у власність Заболотцівській об’єднаній територіальній громаді.
Прокурор звернувся до суду з вимогою визнати відумерлою спадщину, оскільки орган місцевого самоврядування не вжив заходів щодо оформлення права власності на ці земельні ділянки, що могло призвести до їх протиправного використання.
Оціночна вартість зазначених ділянок становить майже 4 млн грн.
На цей час землі прийнято до комунальної власності територіальної громади.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Чи відвела РФ війська від українських кордонів, як побороти контрабанду, коли з'являться «паспорти вакцинації»?.....
|05-05-2021, 17:09
| >>>
|До уваги журналістів!...
|05-05-2021, 13:45
| >>>
|Заболотцівській територіальній громаді повернули землі вартістю майже 4 млн грн...
|05-05-2021, 13:43
| >>>
|Львівщина здобула перший досвід аукціонних торгів обробленими лісоматеріалами...
|05-05-2021, 12:23
| >>>
|Змінимо країну разом: на конкурси міжрегіональних обмінів подано 58 заявок...
|05-05-2021, 12:22
| >>>
|У Нагуєвичах на міжнародний з`їзд зберуться архівісти та хранителі музеїв...
|05-05-2021, 12:08
| >>>
|З якого періоду ФОП звільняється від сплати єдиноговнеску за себе, якщо вона набула статус пенсіонера за віком або особи з інвалідністю?...
|05-05-2021, 12:07
| >>>
|