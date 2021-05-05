До уваги журналістів! Суспільство | 05-05-2021, 13:45 0 78



Затверджено Інструкцію про порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації в Державній прикордонній службі України.



Відповідна інструкція затверджена Наказом Міністерства Внутрішніх справ України, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України. Наказ та Інструкція розміщені на офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби України у розділі робота зі ЗМІ https://dpsu.gov.ua/ua/poryadok-akreditacii-zhurnalistiv-pracivnikiv-zasobiv-masovoi-informacii-v-derzhavniy-prikordonniy-sluzhbi-ukraini/ . Нагадуємо, що значна частина об’єктів Держприкордонслужби є територією, де діє особливий режим перебування. Рекомендуємо журналістам, які планують роботу на кордоні, в органах та підрозділах Держприкордонслужби України, ознайомитись з вищевказаними документами.