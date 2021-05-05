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Чи відвела РФ війська від українських кордонів, як побороти контрабанду, коли з'являться «паспорти вакцинації»?..
|Суспільство | 05-05-2021, 17:09
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|Про це розповів Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко в інтерв'ю інформагентству «РБК-Україна».
У інтерв’ю очільник прикордонного відомства зазначив таке:
– …Станом на зараз жодного відведення військ з таборів поблизу Воронежа та міста Богучар в Воронезькій області ми не спостерігаємо. На даний момент ми бачимо цей процес на території тимчасово окупованого Криму. Це був черговий елемент гібридної війни.
– …Наша морська охорона постійно присутня і в Азовському і в Чорному морі, наші кораблі і катери щодня виходять для виконання завдань в море. Ми відстежуємо всі рухи суден противника.
– …Щодо випадку з російським вертольотом, який порушив наш повітряний простір, то ми направили лист російським прикордонникам, проінформували керівництво ЗСУ, всі зацікавлені міністерства і відомства. Щоправда, позиція Росії завжди однакова – «их там нет» и «этого не было».
– …Кожен прикордонник, який виходить на охорону кордону, а особливо на російській ділянці, повинен мати залізну витримку. Саме про це я постійно кажу своїм підлеглим. Тільки в разі 100% переконання, що на територію України зайшла бронетехніка, зайшов озброєний підрозділ ЗС РФ, тільки тоді ми застосовуємо зброю і знищуємо його. Я вам даю гарантію, що в такому випадку агресор буде знищений.
Детальніше про це, а також, про інженерно-технічне облаштування кордону, постійну боротьбу між прикордонниками та контрабандистами, грошове забезпечення та соціальний захист прикордонників, чи можуть на кордоні запитувати паспорти вакцинації… читайте у інтерв’ю за посиланням: https://www.rbc.ua/ukr/news/sergey-deyneko-teoreticheski-voyska-rf-sih-1619778810.html
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