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Запропонував 10 тис грн і 1 тис доларів поліцейському і потрапив на лаву підсудних

Суспільство | 06-05-2021, 09:09Коментарів: 0 0 Переглядів: 38 38    

За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо 42-річного мешканця Дрогобича, якого обвинувачують у пропозиції надання працівнику поліції неправомірної вигоди (ч.1 ст.369 КК України).

Встановлено, що 31 березня цього року близько 1 години ночі водій «Ланоса» збив дорожній знак на вул. Виговського у Львові. Після чого вирішив втекти з місця події на таксі, однак небайдужі свідки викликали патрульних поліцейських, які затримали чоловіка і доправили його для освідчення на стан алкогольного сп’яніння. Перебуваючи у кабінеті нарколога, він запропонував поліцейському неправомірну вигоду у розмірі 10 000 грн, а коли правоохоронець відмовився – «додав» ще 1000 доларів США.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 000 до 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 – 68000 грн) або обмеження волі на строк від 2 до 4 років, або позбавленням волі на той самий строк.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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