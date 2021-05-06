Проведення заходів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства Суспільство | 06-05-2021, 13:04 0 130

Управлінням з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Львівській області протягом січня – квітня 2021 року організовано та проведено 1432 організаційно-роз’яснювальних заходів з працівникам ГУ ДПС у Львівській області з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо врегулювання конфлікту інтересів, вимог фінансового контролю, етики поведінки працівників органів Державної податкової служби України.



При здійсненні контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів опрацьовано 494 повідомлення (заяви) працівників. За кожним повідомленням застосовано заходи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів.















