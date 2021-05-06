Застосування РРО ФОП – єдинником при здійсненні діяльності ветеринарної аптеки Суспільство | 06-05-2021, 13:10 0 103



З 1 січня 2021 року до 1 січня 2022 року РРО та/або програмні РРО не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фізичними особами - підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:



- реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;



- реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;



- реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.



Ветеринарна аптека – заклад ветеринарної медицини – аптека, аптечний пункт, аптечний кіоск, що здійснюють обіг ветеринарних препаратів і надання консультацій з питань їх застосування, тобто, діяльність ветеринарних аптек не відноситься до ризикових, тому обов’язок застосування РРО протягом 2021 року виникає тільки у випадку перевищення обсягу максимального доходу.









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