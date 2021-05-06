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У Золочеві викрили жінку, яка підробляла довідки про негативні тести на COVID-19
|Суспільство | 06-05-2021, 13:11
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За процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури повідомлено про підозру 35-річній жительці смт.Красне (Золочівський район) за збут підроблених негативних тестів на COVID-19 (ч.1, 3 ст. 358 КК України).
Встановлено, що у березні цього року у Золочеві жінка приймала замовлення на виготовлення підроблених довідок про проходження ПЛР-тестування, нібито виданих у провідних медичних лабораторіях України. Особи, які робили у неї замовлення, таке тестування в лабораторних умовах не проходили, лише повідомляли підозрюваній особисті анкетні дані, які у подальшому зазначалися в бланку. Вартість такої довідки складала 500 грн.
Медичні заклади, у свою чергу, підтвердили, що особи, на ім'я яких були видані довідки про відсутність захворювання, насправді не були їхніми клієнтами.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області.
Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - до 5 років позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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