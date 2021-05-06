У Золочеві викрили жінку, яка підробляла довідки про негативні тести на COVID-19 Суспільство | 06-05-2021, 13:11 0 99

За процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури повідомлено про підозру 35-річній жительці смт.Красне (Золочівський район) за збут підроблених негативних тестів на COVID-19 (ч.1, 3 ст. 358 КК України).



Встановлено, що у березні цього року у Золочеві жінка приймала замовлення на виготовлення підроблених довідок про проходження ПЛР-тестування, нібито виданих у провідних медичних лабораторіях України. Особи, які робили у неї замовлення, таке тестування в лабораторних умовах не проходили, лише повідомляли підозрюваній особисті анкетні дані, які у подальшому зазначалися в бланку. Вартість такої довідки складала 500 грн.



Медичні заклади, у свою чергу, підтвердили, що особи, на ім'я яких були видані довідки про відсутність захворювання, насправді не були їхніми клієнтами.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області.



Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - до 5 років позбавлення волі.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури