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На Харківщині затримали перевізників, які нелегально переправляли людей та товари і платили «податки» терористам-окупантам

Суспільство | 06-05-2021, 13:12Коментарів: 0 0 Переглядів: 135 135    


Прикордонники Харківського загону спільно зі співробітниками СВ УСБУ у Дніпропетровській області блокували незаконні пасажирські та вантажні перевезення із тимчасово окупованих територій України на підконтрольну українській владі територію.

Нелегальний бізнес організував громадянин України, який разом зі спільниками, порушуючи вимоги чинного законодавства України, здійснював пасажиро-вантажні перевезення з України через територію РФ до тимчасово окупованих територій України та зворотно. При цьому, за оперативною інформацією, зловмисники платили «податки і збори» до «бюджету» російської окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій частині Донеччини.

За результатами проведення комплексу слідчих та розшукових заходів, в рамках кримінального провадження за ст. 258-3 ККУ «Створення терористичної групи чи терористичної організації», внесеного до ЄРДР за матеріалами співробітників оперативно-розшукового підрозділу Харківського прикордонного загону, правоохоронці задокументували протиправну діяльність фігурантів та зібрали необхідну доказову базу.

Учора, реалізовуючи наявні дані, спільною міжвідомчою групою у складі оперативників Харківського прикордонного загону та співробітників СВ УСБУ у Дніпропетровській області, за процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області та силової підтримки бійців спецпідрозділу ДПСУ «ДОЗОР», в пункті пропуску «Гоптівка» виявлено два транспортних засоби марки «Опель». Ними фігуранти кримінального провадження незаконно перемістили через державний кордон України в закритому пункті пропуску «Новоазовськ» 15 пасажирів.

Наразі, за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, громадянам загрожує адміністративна відповідальність, а організатору незаконного бізнесу та його спільникам кримінальна.

Тривають невідкладні слідчі дії.
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