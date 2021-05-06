На Конкурс підтримки ініціатив місцевих карпатських громад-2021 подано рекордну кількість заявок Суспільство | 06-05-2021, 13:44 0 82



30 квітня завершився прийом проєктних заявок на Конкурс підтримки ініціатив місцевих карпатських громад у 2021 році в межах проєкту «Карпатська мережа регіонального розвитку», організатором якого є Асоціація «Єврорегіон Карпати-Україна».



Цього року на Конкурс надійшло 235 заявок. З них 67 проєктів з Львівської області, 66 – з Івано-Франківської, 60 – з Чернівецької та 42 – із Закарпатської області.



За кошти державного бюджету планується профінансувати щонайменше 40 проєктів-переможців у 4 карпатських областях, загальним розміром гранту 10 млн гривень. Кошти для фінансування проєктів надає Міністерство розвитку громад та територій.



«Надзвичайно приємно бачити активність наших громад, які прагнуть змінити життя на місцях. Розвиток Карпатського регіону завжди є у фокусі нашої уваги і ми вітаємо ініціативи, які допоможуть підвищити безпеку в Карпатах, підтримати історико-культурну та природну спадщину, дати поштовх для розвитку спорту в гірській місцевості», – зазначила голова Львівської обласної ради, голова правління Асоціації «Єврорегіон Карпати-Україна» Ірина Гримак.



Конкурс підтримки ініціатив місцевих карпатських громад проводиться уже вп’яте. Цьогоріч отримано найбільшу кількість заявок порівняно з попередніми роками.



«Рекордні 235 заявок на Конкурс ініціатив місцевих карпатських громад для нас - це не просто цифра, це індикатор, який підтверджує необхідність систематично підтримувати ініціативи громад, заохочувати активних жителів карпатського регіону розвивати свої території. Переконана, що і якість поданих проєктів буде на високому рівні, а найцікавіші та найкреативніші ідеї отримають заслужену оцінку експертів та фінансовий ресурс на втілення цих ідей», - зазначила виконавча директорка Асоціації «Єврорегіон Карпати-Україна» Галина Литвин.



Найбільш популярним серед пріоритетів Конкурсу став напрям «Історико-культурна спадщина» - усього подано 77 заявок (фактично кожна третя). Значно зросла активність у пріоритеті «Безпека громад Карпатського регіону» - подано 52 проєктні заявки. 43 заявки подано у пріоритеті «Розвиток спорту у гірських територіях», 34 – «Подолання наслідків COVID 19 для закладів охорони здоров'я та суб'єктів підприємництва» та 29 – «Природна спадщина».



«Запит на безпекові проєкти зростає з року у рік. І для нас, як організаторів, це означає, що потрібно пропонувати громадам ще більше пропозицій щодо вирішення безпекових проблем і ми це обов’язково врахуємо», - додає Галина Литвин.



Найактивнішими заявниками, які підготували найбільшу кількість проєктів є Установа "Агенція регіонального розвитку Закарпатської області" – 8 проєктів та Громадська організація "Об'єднання жінок Підгір'я "Берегиня" (Чернівецька область) – 10 проєктів.



Довідка



Проєкт «Карпатська мережа регіонального розвитку» реалізується спільно Міністерством розвитку громад та територій, Закарпатською, Івано-Франківською, Львівською, Чернівецькою обласними адміністраціями та Асоціацією «Єврорегіон Карпати – Україна» і фінансується за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримки регіональної політики України.