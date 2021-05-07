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На Донбасі загинув військовий від кулі снайпера — ЗМІ
|Суспільство | 07-05-2021, 08:47
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|6 травня на Донбасі загинув один військовослужбовець ЗС України: він отримав вогнепальне кульове поранення – не сумісне з життям.
Джерело: "Новинарня", Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Деталі: За даними "Новинарні", військовий належав до 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського і загинув у районі селища Піски, що під Донецьком, від кулі ворожого снайпера.
Снайпер влучив в прилад нічного бачення.
Зазначається, що наші військові відкрили вогонь у відповідь.
Повідомляється, що на місці працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України. Про дії збройних формувань РФ повідомили ОБСЄ.
Нагадаємо: 6 травня внаслідок обстрілу населеного пункту Новотроїцьке загинув піхотинець 93-ї бригади "Холодний Яр" Дмитро Товчигречка.
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