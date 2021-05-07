За добу на Донбасі загинули 2 бійці ООС, ще один у важкому стані Суспільство | 07-05-2021, 09:33 0 174 За минулу добу в районі проведення операції Об’єднаних сил загинули 2 військовослужбовці, ще один український воїн отримав осколкове поранення.



Джерело: ранкове зведення ООС



Деталі: Протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували 16 порушень режиму припинення вогню.



В результаті обстрілу бойовиків 2 військовослужбовці отримали вогнепальне кульове поранення і загинули.



Ще 1 український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Стан здоров’я пораненого – важкий.



Відзначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ захисники ООС відкривали вогонь у відповідь.