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120 людей поранені в Східному Єрусалимі — там протести проти виселень палестинців

Суспільство | 10-05-2021, 08:47Коментарів: 0 0 Переглядів: 73 73    
Більше 120 людей, зокрема однорічне немовля, отримали поранення в результаті палестинських протестів проти запланованих виселень в районі Шейх-Джаррах в Східному Єрусалимі.

Джерело: The Guardian

Деталі: 14 людей госпіталізовані. За даними ізраїльської поліції, поранено 17 офіцерів.

Напруженість в Єрусалимі різко зросла в останні дні напередодні рішення ізраїльського суду про те, чи може влада виселити десятки палестинців з району Шейх-Джаррах і віддати їхні оселі єврейським поселенцям. У неділю вдень Верховний суд погодився відкласти слухання.

В понеділок ізраїльтяни будуть святкувати День Єрусалима, відзначаючи річницю захоплення військами всього міста в 1967 році. Колишній представник міністерства оборони Ізраїлю Амос Гілад описав атмосферу як "порохову бочку".

Що передувало: Двома днями раніше були поранені 200 людей.

Передісторія:

УП – 21 рік!

Тарас Кириченко, ексголова правління в "ПРАВЕКС БАНК", член Editor's Club УП
Щиро вітаю Українську Правду з Днем народження! Дата символічно характеризує абсолютну зрілість та неупередженість фактів, які подає медіа видавництво вже 21-й рік поспіль. За популярністю стоїть титанічний труд журналістів та дописувачів, які щоденно створюють контент та проводять власні розслідування.

Я і сам пропрацював 7 років у міжнародному агентстві Reuters, очолюючи представництво в Україні та Білорусі, знаю не з чуток про цю професію. Вважаю головним у журналістиці є стандарти якості: виключно коректність інформації, не маніпулювання та факти.

Бажаю читачам УП критичного мислення у сприйнятті інформації, цікавих фактів та актуального матеріалу. А журналістам УП – легкого пера, свободи слова та інформаційного натхнення!
Привітай УП з Днем народження!
У березні минулого року ізраїльський окружний суд в Cхідному Єрусалимі затвердив наказ шести палестинським сім'ям в Шейх-Джаррах покинути свої будинки, щоб звільнити місце для поселенців. Ізраїльські поселенські групи заявили, що палестинські сім'ї побудували свої будинки на землі, що належала євреям до 1948 року. Той же суд ухвалив, що ще сім сімей повинні покинути свої будинки до 1 серпня. Нині 38 палестинських сімей перебувають під загрозою виселення.
Згідно з ізраїльським законодавством, євреї, які можуть підтвердити свій статус до війни 1948 року, можуть зажадати назад свою власність в Єрусалимі. Сотні тисяч арабів були переміщені в результаті того ж конфлікту, але не існує аналогічного закону для палестинців.
В останні місяці в Шейх-Джаррах палестинці провели ряд сидячих страйків на знак протесту проти наказу Ізраїлю покинути оселі, який вони описали як продовження етнічної чистки.
Верховний суд Ізраїлю відклав винесення рішення стосовно сімей – сім’ям дали час, щоб досягти "угоди" з поселенцями, яке засноване на сплаті орендної плати і визнання їх власниками будинків. Однак компромісу не вдалося досягти.
Лідер збройного крила палестинського воєнізованого угруповання "ХАМАС" Мохаммед Дейф виступив з рідкісною заявою, яка адресувалася Ізраїлю - що він заплатить "високу ціну", якщо вижене палестинців з їхніх осель в Cхідному Єрусалимі.
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