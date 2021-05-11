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Окупанти 7 разів порушили “тишу” на Донбасі, минуло без втрат
|Суспільство | 11-05-2021, 10:06
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|10 травня окупанти 7 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема, неподалік Троїцького ворог відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля селища Опитне – з мінометів калібру 82 мм.
Крім того, поблизу Старогнатівки противник двічі стріляв зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.
У передмісті Авдіївки, Південного та Водяного російські окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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