Запрошуємо митців долучитися до конкурсу «Смарагдова ліра» Суспільство | 11-05-2021, 10:08 0 6



Держприкордонслужба України з 2007 року відзначає митців, які талановито, старанно та вміло створюють в літературі й мистецтві високохудожній образ військовослужбовця – захисника державного кордону.



Департамент персоналу Адміністрації Держприкордонслужби запрошує митців долучитись до проведення щорічного конкурсу «Смарагдова ліра». Конкурс Державної прикордонної служби України вже розпочався та триватиме до жовтня цього року.



Основною метою цьогорічного конкурсу є утвердження захисту та розбудови незалежної України та пропагування територіальної цілісності нашої Батьківщини, вшанування героїчної звитяги воїнів-прикордонників – учасників АТО та ООС.



До участі у конкурсі приймаються роботи у номінаціях: образотворче мистецтво, культурно-шефська робота, хореографія, музика, театр, художня література, журналістика та кіно.



Лауреати та дипломанти премії «Смарагдова ліра» будуть нагороджені пам’ятними статуетками, дипломами, відзнаками учасників конкурсу та грошовими винагородами.



Деталі за посиланням: Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України «Про заснування щорічної премії Державної прикордонної служби України «Смарагдова ліра».









https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0412-07#Text