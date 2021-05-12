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Прокуратура вимагає повернути громаді земельну ділянку площею понад 16 га у Мурованому
|Суспільство | 11-05-2021, 17:46
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За позовом Львівської обласної прокуратури відкрито провадження у справі про скасування державної реєстрації права постійного користування земельною ділянкою площею понад 16,4 га.
Встановлено, що державна реєстрація про передачу вказаних земель у селі Муроване (Пустомитівський район) львівському ТзОВ у користування проведена з порушеннями чинного законодавства і місцева сільрада таких рішень не приймала, так як заявлені права не відповідали як вимогам законодавства, так і поданим товариством документам, а тому не підлягали реєстрації.
Відтак, прокуратура вимагає в суді скасувати державну реєстрацію права постійного користування.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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