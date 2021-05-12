Прокуратура вимагає повернути громаді земельну ділянку площею понад 16 га у Мурованому Суспільство | 11-05-2021, 17:46 0 90



За позовом Львівської обласної прокуратури відкрито провадження у справі про скасування державної реєстрації права постійного користування земельною ділянкою площею понад 16,4 га.



Встановлено, що державна реєстрація про передачу вказаних земель у селі Муроване (Пустомитівський район) львівському ТзОВ у користування проведена з порушеннями чинного законодавства і місцева сільрада таких рішень не приймала, так як заявлені права не відповідали як вимогам законодавства, так і поданим товариством документам, а тому не підлягали реєстрації.



Відтак, прокуратура вимагає в суді скасувати державну реєстрацію права постійного користування.





Пресслужба Львівської обласної прокуратури



