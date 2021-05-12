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В «Охматдиті» 17 — річній дівчині виправили вроджену ваду грудної клітки

Суспільство | 11-05-2021, 18:00Коментарів: 0 0 Переглядів: 117 117    


У Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «Охматдит» прооперували дівчинку з лійкоподібною деформацією грудини. Про це повідомив керівник Центру малоінвазивної хірургії «Охматдиту» Андрій Дворакевич

Хірурги застосували малоінвазивну торакоскопічну корекцію. Через кількаміліметрові розрізи в грудній клітці пацієнтки медикам вдалося імплантувати коригуючу металеву пластину, яка впродовж двох років вирівнюватиме деформовану ділянку, згодом пластину видалять.

"Це найбільш болюча операція в дитячій хірургії за версією Американської асоціації дитячих хірургів. Але ми звели біль після операції до мінімуму. Наші діти після операції продовжують лікування у палатах біля своїх батьків, а не в реанімації. Вони отримують знеболювальне продовженої дії через еластомірні помпи, або через інфузійні помпи та делікатні катетери. Ми практично відмовилися від наркотичних знеболювальних, але замінили їх на сучасні ефективні ліки. Цим ми завдячуємо нашим прогресивним анестезіологам", - переконаний Андрій Дворакевич.

Важливо, що сімнадцятирічна пацієнтка змогла виписатися з лікарняної палати й поїхати додому уже через 5 днів після операції.
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