НА ЗАКАРПАТТІ «ВОДОЛАЗУ», ЯКОГО ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ, СУД ПРИЗНАЧИВ 10 ДІБ АРЕШТУ Суспільство | 11-05-2021, 18:20 0 101





20-річного громадянина України затримали вчора прикордонники Мукачівського загону на кордоні з Румунією.



Молодик, який рухався в бік держрубежу, був одягнений у гідрокостюм. Його під час патрулювання берегової відмілини річки Тиса, якою проходить українсько-румунський кордон, побачив прикордонний наряд відділу «Ділове». Помітивши прикордонників, чоловік різко змінив напрямок руху та спробував утекти. З метою припинення правопорушення прикордонники здійснили попереджувальні постріли, після чого зловмисника затримали. Документів, що посвідчують особу чоловік з собою не мав. Прикордонникам зізнався, що є громадянином України та мав намір незаконно потрапити на територію Румунії.



Для з’ясування усіх обставин правопорушення та складання адміністративно-процесуальних документів за ч.1 ст.204 та 185-10 КУпАП, затриману особу доставлено до прикордонного підрозділу.



Справу було скеровано до Рахівського районного суду. Сьогодні правопорушнику призначили адміністративне стягнення у вигляді арешту терміном на 10 діб.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



