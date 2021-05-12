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НА ЗАКАРПАТТІ «ВОДОЛАЗУ», ЯКОГО ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ, СУД ПРИЗНАЧИВ 10 ДІБ АРЕШТУ
|Суспільство | 11-05-2021, 18:20
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20-річного громадянина України затримали вчора прикордонники Мукачівського загону на кордоні з Румунією.
Молодик, який рухався в бік держрубежу, був одягнений у гідрокостюм. Його під час патрулювання берегової відмілини річки Тиса, якою проходить українсько-румунський кордон, побачив прикордонний наряд відділу «Ділове». Помітивши прикордонників, чоловік різко змінив напрямок руху та спробував утекти. З метою припинення правопорушення прикордонники здійснили попереджувальні постріли, після чого зловмисника затримали. Документів, що посвідчують особу чоловік з собою не мав. Прикордонникам зізнався, що є громадянином України та мав намір незаконно потрапити на територію Румунії.
Для з’ясування усіх обставин правопорушення та складання адміністративно-процесуальних документів за ч.1 ст.204 та 185-10 КУпАП, затриману особу доставлено до прикордонного підрозділу.
Справу було скеровано до Рахівського районного суду. Сьогодні правопорушнику призначили адміністративне стягнення у вигляді арешту терміном на 10 діб.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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