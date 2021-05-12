Біля Південного російські окупанти здійснили дистанційне мінування забороненими ПОМ-2 Суспільство | 12-05-2021, 09:08 0 118 За добу 11 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.



Джерело: Штаб ООС



Деталі: Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а у районі селища Калинове-Борщувате – з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.



Неподалік селищ Новоселівка та Південне противник застосував у напрямку позицій українських захисників станкові протитанкові гранатомети.



У передмісті населеного пункту Водяне ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а біля селища Лебединське – зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.



Окрім цього, у напрямку населеного пункту Південне російські окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.



Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.



На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.



Станом на 7 годину ранку 12 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.