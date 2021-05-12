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Біля Південного російські окупанти здійснили дистанційне мінування забороненими ПОМ-2
|Суспільство | 12-05-2021, 09:08
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|За добу 11 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.
Джерело: Штаб ООС
Деталі: Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а у районі селища Калинове-Борщувате – з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік селищ Новоселівка та Південне противник застосував у напрямку позицій українських захисників станкові протитанкові гранатомети.
У передмісті населеного пункту Водяне ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а біля селища Лебединське – зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Окрім цього, у напрямку населеного пункту Південне російські окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку 12 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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