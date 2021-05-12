У Німеччині третина населення щеплена принаймні однією дозою вакцини Суспільство | 12-05-2021, 10:04 0 90 Третина населення Німеччини станом на вівторок, 11 травня, отримали щонайменше одне щеплення проти коронавірусу.



Про це повідомили в Інституті імені Роберта Коха, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.



У вівторок частка щеплених щонайменше однією дозою досягла 33,3% від усього населення країни.



Від початку кампанії з вакцинації у Німеччині було здійснено близько 35,7 мільйона щеплень.



При цьому першу дозу отримали 27,7 мільйона осіб, а обидві дози - 8 мільйонів жителів.



Таким чином частка повністю щеплених від коронавірусу, тобто людей, які отримали дві дози, складає нині 9,6%, інформує агенція новин dpa.



Напередодні, 10 травня, у Німеччині було здійснено майже 560 тисяч щеплень.



Минулого тижня було два дні, у які щеплення від COVID-19 отримали понад мільйон осіб.



Кампанія з щеплення проти коронавірусу розпочалася в Німеччині наприкінці грудня 2020 року.



Починаючи з 9 травня для людей, повністю щеплених від коронавірусу та одужалих від COVID-19, у Німеччині скасовується низка обмежень, запроваджених у зв'язку з пандемією.