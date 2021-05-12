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| Газета №35 (55) / 2014
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Асоціація міст України лобіює законопроєкти, які додадуть громадам Львівщини додатково 696 898,3 тис. грн.
|Суспільство | 12-05-2021, 11:33
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На розгляді Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики перебувають два важливих законопроєкти, які вплинуть на розвиток територіальних громад – про збільшення частки зарахування ПДФО до місцевих бюджетів та зарахування ПДФО за місцем розташування виробничих потужностей суб’єктів підприємницької діяльності. Асоціація міст України взяла активну участь у розробці цих законопроєктів, а Правління АМУ рекомендувало парламенту їх прийняти.
Як зазначив консультант з бюджетних питань Офісу реформ у Львівському регіональному відділенні Асоціації міст України Андріян Фітьо, внаслідок прийнятих у 2014 році змін до Бюджетного та Податкового кодексів щодо реформи міжбюджетних трансфертів та податкової реформи відповідно, протягом 2014-2020 років обсяг фінансових ресурсів місцевого самоврядування зростав. Але водночас зростало і видаткове навантаження на бюджети місцевого самоврядування.
«Протягом впровадження реформи децентралізації державою було перекладено на бюджети територіальних громад ряд повноважень та видатків без відповідних компенсаторних механізмів.
Окрім того, в умовах щорічного недофінансування відбулося:
–скасування окремих джерел доходів бюджетів місцевого самоврядування: пайової участі (близько 2 млрд гривень), субвенції на формування інфраструктури територіальних громад (близько 2 млрд гривень).
–скорочення обсягу міжбюджетних трансфертів, зокрема обсяг додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я зменшився за період 2018–2020 років з 16,5 млрд гривень до 5,9 млрд, тобто на 10,6 млрд гривень», – зазначив Андріян Фітьо.
За словами експерта, щоб збалансувати ситуацію, за активної участі АМУ розроблено проєкти законів №5066 та №5066-1, які повинні частково компенсувати втрати джерел доходів бюджетів місцевого самоврядування та видатки, які виникли у зв’язку із передачею від держави місцевому самоврядуванню додаткових повноважень. Згадані законопроєкти передбачають збільшення частки надходжень з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) до бюджетів ОМС на 5% – з 60% до 65% за рахунок зменшення частки обласних бюджетів до 10 % (5066) або зменшення частки Державного бюджету до 20 % (5066-1).
Що у підсумку отримають громади Львівщини, показує ця таблиця, розроблена експертами АМУ.
Орган місцевого самоврядування
Надходження ПДФО грн на 1 жителя у 2022 році (при 65% ПДФО) (до горизонтального вирівнювання)
Надходження ПДФО грн на 1 жителя у 2022 році (при 65% ПДФО) (після горизонтального вирівнювання)
Приріст надходжень ПДФО грн на 1 жителя у 2022 році при 65% у порівнянні із 2021 роком при 60% (після горизонтального вирівнювання)
Приріст надходжень ПДФО до бюджету громади у 2022 році у порівнянні із 2021 року (тис. грн)
Бориславська міська територіальна громада
2 455,6
2 925,4
225,1
8 918,8
Глинянська міська територіальна громада
1 652,8
2 764,8
212,8
2 076,8
Дрогобицька міська територіальна громада
1 931,9
2 820,7
217,3
26 798,4
Козівська сільська територіальна громада
1 237,9
2 681,9
206,4
2 386,5
Мостиська міська територіальна громада
1 728,2
2 779,9
214,0
6 959,6
Перемишлянська міська територіальна громада
2 807,0
2 995,7
230,5
5 551,6
Розвадівська сільська територіальна громада
1 471,1
2 728,5
209,9
2 538,6
Східницька селищна територіальна громада
1 232,1
2 680,7
206,6
3 415,6
Щирецька селищна територіальна громада
1 199,9
2 674,2
205,9
2 419,5
За словами Андріяна Фітя, загальна сума додаткових фінансових ресурсів для територіальних громад Львівщини складе 696 898,3 тис. грн.
Офіс реформ у Львівському РВ АМУ
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