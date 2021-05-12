Асоціація міст України лобіює законопроєкти, які додадуть громадам Львівщини додатково 696 898,3 тис. грн. Суспільство | 12-05-2021, 11:33 0 123

На розгляді Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики перебувають два важливих законопроєкти, які вплинуть на розвиток територіальних громад – про збільшення частки зарахування ПДФО до місцевих бюджетів та зарахування ПДФО за місцем розташування виробничих потужностей суб’єктів підприємницької діяльності. Асоціація міст України взяла активну участь у розробці цих законопроєктів, а Правління АМУ рекомендувало парламенту їх прийняти.

Як зазначив консультант з бюджетних питань Офісу реформ у Львівському регіональному відділенні Асоціації міст України Андріян Фітьо, внаслідок прийнятих у 2014 році змін до Бюджетного та Податкового кодексів щодо реформи міжбюджетних трансфертів та податкової реформи відповідно, протягом 2014-2020 років обсяг фінансових ресурсів місцевого самоврядування зростав. Але водночас зростало і видаткове навантаження на бюджети місцевого самоврядування.

«Протягом впровадження реформи децентралізації державою було перекладено на бюджети територіальних громад ряд повноважень та видатків без відповідних компенсаторних механізмів.

Окрім того, в умовах щорічного недофінансування відбулося:

–скасування окремих джерел доходів бюджетів місцевого самоврядування: пайової участі (близько 2 млрд гривень), субвенції на формування інфраструктури територіальних громад (близько 2 млрд гривень).

–скорочення обсягу міжбюджетних трансфертів, зокрема обсяг додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я зменшився за період 2018–2020 років з 16,5 млрд гривень до 5,9 млрд, тобто на 10,6 млрд гривень», – зазначив Андріян Фітьо.

За словами експерта, щоб збалансувати ситуацію, за активної участі АМУ розроблено проєкти законів №5066 та №5066-1, які повинні частково компенсувати втрати джерел доходів бюджетів місцевого самоврядування та видатки, які виникли у зв’язку із передачею від держави місцевому самоврядуванню додаткових повноважень. Згадані законопроєкти передбачають збільшення частки надходжень з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) до бюджетів ОМС на 5% – з 60% до 65% за рахунок зменшення частки обласних бюджетів до 10 % (5066) або зменшення частки Державного бюджету до 20 % (5066-1).



Що у підсумку отримають громади Львівщини, показує ця таблиця, розроблена експертами АМУ.



Орган місцевого самоврядування

Надходження ПДФО грн на 1 жителя у 2022 році (при 65% ПДФО) (до горизонтального вирівнювання)

Надходження ПДФО грн на 1 жителя у 2022 році (при 65% ПДФО) (після горизонтального вирівнювання)

Приріст надходжень ПДФО грн на 1 жителя у 2022 році при 65% у порівнянні із 2021 роком при 60% (після горизонтального вирівнювання)

Приріст надходжень ПДФО до бюджету громади у 2022 році у порівнянні із 2021 року (тис. грн)

Бориславська міська територіальна громада

2 455,6

2 925,4

225,1

8 918,8

Глинянська міська територіальна громада

1 652,8

2 764,8

212,8

2 076,8

Дрогобицька міська територіальна громада

1 931,9

2 820,7

217,3

26 798,4

Козівська сільська територіальна громада

1 237,9

2 681,9

206,4

2 386,5

Мостиська міська територіальна громада

1 728,2

2 779,9

214,0

6 959,6

Перемишлянська міська територіальна громада

2 807,0

2 995,7

230,5

5 551,6

Розвадівська сільська територіальна громада

1 471,1

2 728,5

209,9

2 538,6

Східницька селищна територіальна громада

1 232,1

2 680,7

206,6

3 415,6

Щирецька селищна територіальна громада

1 199,9

2 674,2

205,9

2 419,5



За словами Андріяна Фітя, загальна сума додаткових фінансових ресурсів для територіальних громад Львівщини складе 696 898,3 тис. грн.



Офіс реформ у Львівському РВ АМУ





