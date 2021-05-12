ІНОЗЕМЕЦЬ НАМАГАВСЯ В'ЇХАТИ В УКРАЇНУ ЗА ПІДРОБЛЕНИМ ПЛР-ТЕСТОМ Суспільство | 12-05-2021, 11:38 0 100



У пункті пропуску «Шегині» прикордонники виявили підроблену довідку про проходження ПЛР-тестування на COVID-19.

На прикордонний контроль її надав 32 річний громадянин Німеччини, який був пасажиром мікроавтобуса марки «Мерседес», яким їхав на в’їзд в Україну з Польщі.

Під час перевірки наданих результатів тесту інспектор прикордонного контролю засумнівався у його дійсності, адже чоловік помітно нервував. В ході ретельнішого дослідження прикордонники встановили, що під час зчитування QR коду даного тесту відображається інша особа. Також чоловік не міг зайти на сторінку особистого кабінету. Та, в ході бесід правоохоронці дізналися, що даний тест іноземцю надав водій мікроавтобусу для в’їзду на територію України. Згодом водій підтвердив факт надання підробленого ПЛР-тесту пасажиру.



За даним фактом поінформовано співробітників Нацполіції та направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ.



Це вже 15 випадок виявлення прикордонниками Львівського загону підроблених ПЛР-тестів.

