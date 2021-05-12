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ІНОЗЕМЕЦЬ НАМАГАВСЯ В'ЇХАТИ В УКРАЇНУ ЗА ПІДРОБЛЕНИМ ПЛР-ТЕСТОМ

Суспільство | 12-05-2021, 11:38Коментарів: 0 0 Переглядів: 100 100    


У пункті пропуску «Шегині» прикордонники виявили підроблену довідку про проходження ПЛР-тестування на COVID-19.
На прикордонний контроль її надав 32 річний громадянин Німеччини, який був пасажиром мікроавтобуса марки «Мерседес», яким їхав на в’їзд в Україну з Польщі.
Під час перевірки наданих результатів тесту інспектор прикордонного контролю засумнівався у його дійсності, адже чоловік помітно нервував. В ході ретельнішого дослідження прикордонники встановили, що під час зчитування QR коду даного тесту відображається інша особа. Також чоловік не міг зайти на сторінку особистого кабінету. Та, в ході бесід правоохоронці дізналися, що даний тест іноземцю надав водій мікроавтобусу для в’їзду на територію України. Згодом водій підтвердив факт надання підробленого ПЛР-тесту пасажиру.

За даним фактом поінформовано співробітників Нацполіції та направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ.

Це вже 15 випадок виявлення прикордонниками Львівського загону підроблених ПЛР-тестів.
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