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Платники податків міста Львова за січень – квітень 2021 року отримали
|Суспільство | 12-05-2021, 11:49
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10760 адміністративних послуг
За січень – квітень 2021 року працівниками Львівської державної податкової інспекції надано 10760 адміністративних послуг (у квітні – 2738), в тому числі Центром обслуговування платників - 7713 адміністративних послуг (у квітні – 1899), в електронній формі – 3047 послуг (у квітні - 839). Платники податків звертались за отриманням таких адміністративних послуг:
- видача картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 5661, в т.ч. у квітні - 1475;
- видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків – 754, в т.ч. у квітні - 135;
- реєстрація реєстратора розрахункових операцій – за січень – квітень 2021 року - 1221, (у квітні – 344), в тому числі Центром обслуговування платників - 410 (у квітні - 128) адміністративних послуг, в електронній формі - 811 (у квітні - 216).
- реєстрація книги обліку розрахункових операцій – за січень – квітень 2021 року - 2218, (у квітні – 554), в тому числі Центром обслуговування платників - 836 (у квітні – 158) адміністративних послуг, в електронній формі - 1382 (у квітні - 396).
- реєстрація розрахункових книжок – за січень – квітень 2021 року - 904, (у квітні – 230), в тому числі Центром обслуговування платників - 50 (у квітні – 3) адміністративних послуг, в електронній формі - 854 (у квітні - 227).
Для оперативного розв`язання проблемних питань, що виникають у платників податків та громадян, працює приймальня громадян. Прийом громадян проводиться відповідно до графіка.
Нагадуємо, що надання адміністративних та інших послуг суб’єктам звернень в Центрах обслуговування платників ГУ ДПС у Львівській області відбувається з врахуванням обмежень, встановлених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.
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