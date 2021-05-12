З початку року до бюджетів на Львівщині за результатами позовної роботи юристів податкової надійшло майже 6,8 млрд грн Суспільство | 12-05-2021, 14:20 0 100





Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, станом на 01.05.2021 на розгляді у судах різних інстанцій, з урахуванням справ, що перейшли з попередніх років, знаходилось 2135 справ на суму 6 800,0 млн.грн.



З усіх справ, що розглядались у 2021 році, 1528 справ на суму 5 013,72 млн.грн - справи за позовами платників податків до ГУ ДПС у Львівській області. Справи за позовами (заявами) ГУ ДПС у Львівській області до платників податків склали відповідно 28,43% від кількості та 26,27% від суми усіх справ - 607 на суму 1 786,28 млн.грн.



У цілому, з усіх категорій справ, протягом січня-квітня 2021 року судами розглянуто 340 справ на суму 1 891,07 млн.грн., з яких на користь ГУ ДПС у Львівській області вирішено 298 справ на суму 1 619,09 млн.грн



Впродовж січня-квітня 2021 року у справах, що знаходились на розгляді у звітному періоді за участю ГУ ДПС у Львівській області, надійшло 7,1 млн.грн. Також, по рішеннях судів у справах, що були завершені у попередніх звітних роках, до бюджету надійшло ще 0,15 млн.грн.



