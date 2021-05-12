Прокуратура вимагає повернути громаді майже 1 млн грн за непридатні для використання шкільні парти Суспільство | 12-05-2021, 14:22 0 89

Для поновлення прав дітей у сфері охорони дитинства, Червоноградською окружною прокуратурою пред’явлено позов до постачальника шкільних меблів для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів району, які виявилися непридатними для використання.



Як ми інформували раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=289792&fp=70), наприкінці 2018 року підприємець зі Львова переміг у тендері для постачання в рамках програми «Нова українська школа» понад 800 комплектів шкільних меблів для учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів Сокальського району, проте фактично надав стільці і парти непридатні для використання за своїм прямим призначенням.



Таким чином сума заподіяних збитків склала понад 934 тис грн.



Відтак, прокуратура вимагатиме в суді повернення до бюджету Сокальської міськради коштів, витрачених на ці шкільні меблі.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури