|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Прокуратура вимагає повернути громаді майже 1 млн грн за непридатні для використання шкільні парти
|Суспільство | 12-05-2021, 14:22
| 0 89
|
Для поновлення прав дітей у сфері охорони дитинства, Червоноградською окружною прокуратурою пред’явлено позов до постачальника шкільних меблів для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів району, які виявилися непридатними для використання.
Як ми інформували раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=289792&fp=70), наприкінці 2018 року підприємець зі Львова переміг у тендері для постачання в рамках програми «Нова українська школа» понад 800 комплектів шкільних меблів для учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів Сокальського району, проте фактично надав стільці і парти непридатні для використання за своїм прямим призначенням.
Таким чином сума заподіяних збитків склала понад 934 тис грн.
Відтак, прокуратура вимагатиме в суді повернення до бюджету Сокальської міськради коштів, витрачених на ці шкільні меблі.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|УКРАЇНЕЦЬ НАМАГАВСЯ ПЕРЕТНУТИ КОРДОН З ПІДРОБЛЕНИМ ПЛР-ТЕСТОМ...
|12-05-2021, 14:26
| >>>
|У Червоноградській міській лікарні провели реконструкцію приймального відділення...
|12-05-2021, 14:25
| >>>
|Прокуратура вимагає повернути громаді майже 1 млн грн за непридатні для використання шкільні парти...
|12-05-2021, 14:22
| >>>
|З початку року до бюджетів на Львівщині за результатами позовної роботи юристів податкової надійшло майже 6,8 млрд грн...
|12-05-2021, 14:20
| >>>
|Платники податків міста Львова за січень – квітень 2021 року отримали...
|12-05-2021, 11:49
| >>>
|ІНОЗЕМЕЦЬ НАМАГАВСЯ В'ЇХАТИ В УКРАЇНУ ЗА ПІДРОБЛЕНИМ ПЛР-ТЕСТОМ...
|12-05-2021, 11:38
| >>>
|Асоціація міст України лобіює законопроєкти, які додадуть громадам Львівщини додатково 696 898,3 тис. грн....
|12-05-2021, 11:33
| >>>
|