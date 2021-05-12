У Червоноградській міській лікарні провели реконструкцію приймального відділення Суспільство | 12-05-2021, 14:25 0 125



Сьогодні, 12 травня, за участі керівництва Львівської обласної ради, ОДА, місцевої влади, голови профільної депутатської комісії у Червонограді урочисто відкрили реконструйоване приймальне відділення центральної міської лікарні.



Реконструкцію об’єкту розпочали у 2020 році, на ремонтні роботи загалом передбачено понад 33 млн грн. бюджетних коштів, з яких 11,6 млн грн – становить обласний бюджет.



Впродовж останніх двох років тут проведено внутрішні оздоблювальні роботи, вентиляцію, підключення до електромереж, систем водопостачання. Також завершені фасадні роботи, заміна покрівлі адміністративного корпусу.



«Останні кілька років і виклики пандемії особливо показали важливість якісних медзакладів. Для пацієнта кожна лікарня починається з приймального відділення. Водночас зрозуміло, що такі роботи, які ми сьогодні бачимо з часом мають бути проведені у кожному відділенні кожної лікарні.



Додам, що це - результат конструктивної співпраці. Обласна рада знайшла можливості виділити необхідні кошти для проведення ремонтних робіт та закупівлю обладнання.



Дякую колективу і головному лікарю за гарну роботу в цих надскладних умовах і запевняю, що ми готові й надалі підтримувати вас», - зазначив під час виступу перший заступник голови Львівської обласної ради Євгеній Гірник.