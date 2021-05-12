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УКРАЇНЕЦЬ НАМАГАВСЯ ПЕРЕТНУТИ КОРДОН З ПІДРОБЛЕНИМ ПЛР-ТЕСТОМ

Суспільство | 12-05-2021, 14:26Коментарів: 0 0 Переглядів: 75 75    


Covid-19 змінив звичний ритм нашого життя, змусив дотримуватись нових правил та обмежень. Зміни торкнулись усіх сфер життя та діяльності людей. Не залишились осторонь й прихильники протизаконних схем заробітку, які у пошуках наживи чи не найшвидше реагують на будь які зміни в законодавстві.

Так, з початком пандемії прикордонники чи не щодня замість звичних тютюнових виробів, у сховках вигадливих контрабандистів стали виявляти засоби індивідуального захисту: медичні маски, респіратори, гумові рукавички, ізоляційні халати тощо. На сьогоднішній день ділки вигадали нову схему незаконного збагачення – вони стали підробляти довідки про ПЛР-тестування та продавати їх подорожуючим, які намагаються уникнути самоізоляції.

Чергову спробу потрапити в Україну з підробленою довідкою зафіксували учора ввечері, в пункті пропуску «Лужанка» прикордонники Мукачівського загону. Уникнути самоізоляції у такий спосіб намагався 26-річний громадянин України. На підробку вказував той факт, що під час зчитування QR коду довідки інформація про пацієнта була відсутня. До того ж українець сам зізнався, що придбав довідку за гроші без проходження відповідного тестування.

Про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» прикордонники повідомили співробітників Нацполіції.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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