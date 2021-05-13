Через зміни клімату кількість космічного сміття до 2100 року може зрости в 50 разів Суспільство | 13-05-2021, 07:41 0 45 Накопичення космічного сміття і підвищення рівня вуглекислого газу можуть заблокувати доступ до космосу для майбутніх поколінь.



Джерело: The New York Times



Пряма мова експерта з космічного сміття з Університету Саутгемптона в Англії: "Цифри вразили нас. Існує справжня причина для тривоги".



Деталі: Накопичення кількості космічного сміття напряму пов’язане з підвищення рівня вуглекислого газу.



Для атмосфери Землі є природним, що вона тягне космічне сміття вниз і спалює його в товщі нижньої оболонки.



Проте підвищення рівня вуглекислого газу змінює ситуацію, і в результаті сміття залишається в космосі.



За таких умов, які є зараз, і якщо їх не змінювати на краще, до 2100 року кількість космічного сміття на орбіті може збільшитися в 50 разів.



Крім того, вчені вказують і на ущільнення атмосфери. Із 2000 року воно склало 21%, а до 2100 року може зрости до 80%.



Навіть якщо рівень вуглекислого газу не зростатиме, кількість космічного сміття може зрости щонайменше вдвічі.