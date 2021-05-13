Другу дозу вакцини проти коронавірусу вже отримали 3 828 українців Суспільство | 13-05-2021, 09:19 0 74 12 травня 20 386 людей щепили проти COVID-19 в Україні, 1 900 осіб отримали другу дозу вакцини.



Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова



Деталі: Загалом від початку вакцинальної кампанії 901 107 людей щеплено, з них 901 105 осіб отримали лише першу дозу, а 3 828 осіб – обидві дози вакцини (напередодні таких було 1 928 осіб).