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Другу дозу вакцини проти коронавірусу вже отримали 3 828 українців
|Суспільство | 13-05-2021, 09:19
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|12 травня 20 386 людей щепили проти COVID-19 в Україні, 1 900 осіб отримали другу дозу вакцини.
Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова
Деталі: Загалом від початку вакцинальної кампанії 901 107 людей щеплено, з них 901 105 осіб отримали лише першу дозу, а 3 828 осіб – обидві дози вакцини (напередодні таких було 1 928 осіб).
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