|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Незаконний майнінг криптовалюти: підозрюють жителя Борислава
|Суспільство | 13-05-2021, 10:01
| 0 232
|
За процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури повідомлено про підозру 30-річному жителю Борислава за привласнення криптовалют через несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних системи громадян та комунальних електромереж (ч.1 ст.362 КК України).
Встановлено, що ще у 2017 році бориславець пропонував послуги зі встановлення та обслуговування майнінгферм для клієнтів, а згенеровану згодом валюту привласнював, використовуючи несанкціонований доступ до онлайн-гаманців користувачів.
Також для мінімізації власних витрат під час майнінгу фігурант здійснював незаконне підключення до електромереж, у тому числі комунальних.
Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 2000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 – 68 000 грн) або виправними роботами на строк до 2 років.
Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
|
|