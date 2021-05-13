Незаконний майнінг криптовалюти: підозрюють жителя Борислава Суспільство | 13-05-2021, 10:01 0 232



За процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури повідомлено про підозру 30-річному жителю Борислава за привласнення криптовалют через несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних системи громадян та комунальних електромереж (ч.1 ст.362 КК України).



Встановлено, що ще у 2017 році бориславець пропонував послуги зі встановлення та обслуговування майнінгферм для клієнтів, а згенеровану згодом валюту привласнював, використовуючи несанкціонований доступ до онлайн-гаманців користувачів.



Також для мінімізації власних витрат під час майнінгу фігурант здійснював незаконне підключення до електромереж, у тому числі комунальних.



Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 2000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 – 68 000 грн) або виправними роботами на строк до 2 років.







Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури



