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"Проблеми домашнього насильства треба вирішувати впроваджуючи нову соціальну програму" - Соломія Риботицька.

Суспільство | 13-05-2021, 10:05Коментарів: 0 0 Переглядів: 72 72    
"Проблеми домашнього насильства треба вирішувати впроваджуючи нову соціальну програму" - Соломія Риботицька.


У середу 12 травня відбулося засідання міжфракційної депутатської групи львівської обласної ради «Рівні можливості», під час якого депутати ініціювали створення окремої соціальної програми, спрямованої на розв'язання проблеми домашнього насильства у Львівській області. Учасниками дискусії були також представники громадських благодійних організацій.


Директорка Центру соціально-психологічної допомоги у Львівській області Орися Голуб розповіла, що проблема домашнього насильства стосується чималої кількості жінок і їхніх дітей.
«У Львові центр функціонує з 2006 року. Ми допомагаємо різним категоріям громадян, зокрема й жінкам, які потерпають від насильства. У кризових ситуаціях вони звертаються до нас за «телефоном довіри», приходять у денний стаціонар та отримують консультації психологів. Якщо ситуація справді критична, то ми надаємо цим жінкам дозвіл тимчасово проживати в центрі», - пояснила Орися Голуб

Відповідних соціальних центрів, або хоча б кризових кімнат по всій області бракує, зазначали учасники засідання. За даними департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації, кількість звернень до правоохоронних органів, щодо фактів насильства за останній рік зросла втрич

«Відбувається постійний ріст насильства. Якщо у 2019 році зафіксовано близько 6 тисяч звернень, то за 2021 – 18 тисяч», - зауважила начальниця управління з питань праці та сімейної політики ЛОДА Уляна Дорош.

Голова постійної депутатської комісії з питань соціального захисту, прав дітей, людини та учасників бойових дій Микола Іщук закликав депутатів до напрацювання нової моделі соціального захисту. На його думку, на часі створення структури сучасних соціальних об’єктів, у яких надаватимуть певний спектр послуг для населення по всій області.


«На Львівщині ми можемо створити таку модель. Зараз головне завдання не віднайти приміщення, а досягти порозуміння на місцях, у громадах, щоб відбувалася якісна взаємодія між правоохоронцями, місцевою владою та громадськістю. Якщо запрацює комплексна модель соціального захисту, то соціальні квартири, кризові кімнати будуть передбачені у кожній громаді»- наголосив Микола Іщук.


Члени міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості», вирішили долучитися до напрацювання проєкту окремої соціальної програми та представити його на розгляд сесії.







«Соціальні проблеми фінансуються зазвичай за залишковим принципом. Нова програма соціального захисту дозволить передбачити кошти, приміщення, стимулюватиме органи самоврядування дбати про родини, які проживають на територіях громад», - підсумувала результати дискусії голова депутатської групи, депутатка Львівської обласної ради Соломія Риботицька.







Вона анонсувала, що обласні депутати планують долучитися до координаційної ради, щоб спільно з працівниками департаменту обласної адміністрації, досвідченими експертками громадської організації «Центр жіночих перспектив» та інших об’єднань розробити програмний документ.







«Маємо мету розробити дорожню карту соціального захисту нашої області. За кілька місяців роботи в обласній раді новообрані депутати вивчили проблеми та можливості, зрозуміли як можна впроваджувати зміни, реорганізовувати структуру, впливати на процеси. А головне, ми можемо стимулювати громади до цієї роботи заради добробуту людей», - наголосила Соломія Риботицька.
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