Врегулювання бійки у парку Франка завершилося нападом на поліцейського...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 13/05/2021 Від 17 травня схему руху автобусного маршруту № 9 продовжать...>> До 20-річчя візиту Папи Івана Павла ІІ у Львові організовують низку заходів...>> Львівські школярі перемогли у конкурсі проєкту «Мішечок»: діти пошили 47 тисяч екоторбинок...>> Лікарі «ОХМАТДИТу» допомогли новонародженій дитині подолати COVID-19...>> На львівському Підзамчі охочих створювати проєкти кличуть на тренінг...>> Простір Lviv Open Lab долучився до варшавських «Наукових пікніків»...>> Ірина Короткова, в.о. начальника Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків про надходження до Державного бюджету протягом чотирьох місяців 2021 року:...>> Великі платники Заходу сплатили 1,8 мільярда гривень ЄСВ та 304 мільйони гривень ПДФО...>> Наступного тижня у львівських парках проводитимуть акарицидну обробку: графік...>> У Львові 5-та міська лікарня закупила обладнання на майже 20 млн грн...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
За вбивство сусідки житель Зашкова проведе 7 років за ґратами...
12-05-2021, 09:13  >>> 
4 роки за ґратами з конфіскацією майна отримав наркоторговець з Самбора...
11-05-2021, 17:54  >>> 
Конфлікт у сім’ї закінчився побиттям поліцейського...
11-05-2021, 10:07  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Лікарі «ОХМАТДИТу» допомогли новонародженій дитині подолати COVID-19...
13-05-2021, 18:42  >>> 
В Україні знову росте кількість госпіталізацій від COVID: 2 569 за добу...
13-05-2021, 09:13  >>> 
Україна в 10-ці лідерів у Європі за смертністю від COVID...
13-05-2021, 07:44  >>> 

Врегулювання бійки у парку Франка завершилося нападом на поліцейського

Суспільство | 13-05-2021, 14:42Коментарів: 0 0 Переглядів: 83 83    


За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури повідомлено про підозру 27-річному львів’янину, якого раніше притягували до кримінальної відповідальності за злочини проти власності, в умисному заподіянні правоохоронцю побоїв під час виконанням ним службових обов’язків (ч.2 ст.345 КК України).

Встановлено, що у квітні поточного року патрульні прибули на виклик про бійку у парку ім. Івана Франка у Львові, де спробували врегулювати конфлікт між чоловіками. Проте один із них поводився зухвало та агресивно, не реагував на законні вимоги поліцейських, лаявся до них, шарпав за формений одяг та накинувся з кулаками, внаслідок чого один з правоохоронців отримав тілесні ушкодження.

Наразі фігурант знаходиться під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.



Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.





Пресслужба Львівської обласної прокуратури
   Новини по темі: Суспільство
Ірина Короткова, в.о. начальника Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків про надходження до Державного бюджету протягом чотирьох місяців 2021 року:...
13-05-2021, 18:36  >>> 
Великі платники Заходу сплатили 1,8 мільярда гривень ЄСВ та 304 мільйони гривень ПДФО...
13-05-2021, 18:33  >>> 
У 2021 році великі платники податків перерахували до місцевих бюджетів 266 мільйонів гривень...
13-05-2021, 15:31  >>> 
З початку року великі платники Західного регіону перерахували до Державного бюджету 2 млрд грн ПДВ...
13-05-2021, 15:30  >>> 
Працівники Галицької митниці вилучили автомобіль вартістю майже пів мільйона гривень...
13-05-2021, 15:30  >>> 
Врегулювання бійки у парку Франка завершилося нападом на поліцейського...
13-05-2021, 14:42  >>> 
Хто може звернутися за податковою знижкою за навчання дитини?...
13-05-2021, 12:30  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини середи і ночі: Медведчук в ОГП, обстріл Ізраїлю з Сектора Гази...
13-05-2021, 09:14  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: підозра Медведчуку, стрілянина в російській школі...
12-05-2021, 09:12  >>> 
Головні новини четверга і ночі: пов’язана зі “слугами” мережа ботів, Блінкен і Зеленський...
07-05-2021, 09:12  >>> 
   ПолітикаПолітика
Байден закликав вакцинувати дітей від 12 років...
13-05-2021, 07:43  >>> 
Обстріли з Сектора Гази і сутички в Ізраїлі: Байден закликав до "відновлення спокою"...
13-05-2021, 07:14  >>> 
Блінкен у розмові з Лавровим: США захищатимуть себе і союзників від дій Росії...
13-05-2021, 07:13  >>> 
   Діловий світДіловий світ
У США трубопровід Colonial відновлює роботу і не платитиме викупу хакерам...
13-05-2021, 07:24  >>> 
За кібератакою на американський трубопровід стоїть група з Росії — ЗМІ...
10-05-2021, 08:58  >>> 
Компанія Безоса влітку запускає туристичний політ в космос...
06-05-2021, 08:44  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Ірина Короткова, в.о. начальника Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків про надходження до Державного бюджету протягом чотирьох місяців 2021 року:...
13-05-2021, 18:36  >>> 
Великі платники Заходу сплатили 1,8 мільярда гривень ЄСВ та 304 мільйони гривень ПДФО...
13-05-2021, 18:33  >>> 
У 2021 році великі платники податків перерахували до місцевих бюджетів 266 мільйонів гривень...
13-05-2021, 15:31  >>> 
   ВладаВлада
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
Трамп змінив прокурора Джорджії, де досі невідомі переможці виборів у Конгрес...
06-01-2021, 02:18  >>> 
   КультураКультура
Запрошуємо митців долучитися до конкурсу «Смарагдова ліра»...
11-05-2021, 10:14  >>> 
Сьогодні, 27 квітня, напередодні Великодня, у Львівській обласній раді родини Героїв Небесної Сотні Львівщини розфарбовували писанки....
27-04-2021, 22:26  >>> 
Музей «Територія Терору» створить унікальну онлайн-платформу, де розповість історії людей, які втратили дитинство через післявоєнні репресії...
16-04-2021, 15:37  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:46 Від 17 травня схему руху автобусного маршруту № 9 продовжать
18:45 До 20-річчя візиту Папи Івана Павла ІІ у Львові організовують низку заходів
18:43 Львівські школярі перемогли у конкурсі проєкту «Мішечок»: діти пошили 47 тисяч екоторбинок
18:42 Лікарі «ОХМАТДИТу» допомогли новонародженій дитині подолати COVID-19
18:39 На львівському Підзамчі охочих створювати проєкти кличуть на тренінг
18:38 Простір Lviv Open Lab долучився до варшавських «Наукових пікніків»
18:36 Ірина Короткова, в.о. начальника Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків про надходження до Державного бюджету протягом чотирьох місяців 2021 року:
18:33 Великі платники Заходу сплатили 1,8 мільярда гривень ЄСВ та 304 мільйони гривень ПДФО
18:31 Наступного тижня у львівських парках проводитимуть акарицидну обробку: графік
18:29 У Львові 5-та міська лікарня закупила обладнання на майже 20 млн грн

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования