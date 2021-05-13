Врегулювання бійки у парку Франка завершилося нападом на поліцейського Суспільство | 13-05-2021, 14:42 0 83



За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури повідомлено про підозру 27-річному львів’янину, якого раніше притягували до кримінальної відповідальності за злочини проти власності, в умисному заподіянні правоохоронцю побоїв під час виконанням ним службових обов’язків (ч.2 ст.345 КК України).



Встановлено, що у квітні поточного року патрульні прибули на виклик про бійку у парку ім. Івана Франка у Львові, де спробували врегулювати конфлікт між чоловіками. Проте один із них поводився зухвало та агресивно, не реагував на законні вимоги поліцейських, лаявся до них, шарпав за формений одяг та накинувся з кулаками, внаслідок чого один з правоохоронців отримав тілесні ушкодження.



Наразі фігурант знаходиться під вартою.



Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.







Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.











Пресслужба Львівської обласної прокуратури