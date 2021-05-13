Працівники Галицької митниці вилучили автомобіль вартістю майже пів мільйона гривень Суспільство | 13-05-2021, 15:30 0 79

Громадянин подав неправдиві відомості щодо вартості товару.

Так, у пункт пропуску «Шегині - Медика», що на Львівщині, під керуванням 51-річного громадянина України, мешканця Чернівецької обл., прибув автомобіль «Volkswagen Tiguan» 2017 року випуску. До митного оформлення громадянин подав документи, згідно з якими автомобіль вартістю 10 200 євро він придбав у однієї з німецьких компаній. Однак під час митних формальностей виявлено інші документи, згідно з якими вартість авто понад 13 тис. Євро, а продавцем зазначено іншу компанію, аніж у поданих до митного контролю документах.

Отже, громадянин України вчинив дії, спрямовані на переміщення транспортного засобу з поданням документів, що містять неправдиві відомості щодо продавця та вартості товару. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Автомобіль, вартість якого майже пів мільйона гривень вилучено. Справу скерують до суду.



