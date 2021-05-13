З початку року великі платники Західного регіону перерахували до Державного бюджету 2 млрд грн ПДВ Суспільство | 13-05-2021, 15:30 0 63



За чотири місяці цього року підприємства, які перебувають на обліку в Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків спрямували до Державного бюджету 2 млрд грн податку на додану вартість.



За словами в.о.начальника Західного міжрегіонального управління Ірини Короткової, порівняно з аналогічним періодом минулого року сплата зросла на 73 млн грн.



Висхідна тенденція зберігається і у поточному місяці: очікується, що у травні надходження ПДВ становитимуть 520 млн грн, що на 17 млн більше проти травня 2020 року.



Водночас цього року суб’єктам господарювання Західного регіону відшкодовано з державного бюджету 1,2 млрд грн ПДВ.

