У 2021 році великі платники податків перерахували до місцевих бюджетів 266 мільйонів гривень Суспільство | 13-05-2021, 15:31 0 83



У січні-квітні 2021 року великі підприємства, які перебувають на обслуговуванні в Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, перерахували до місцевих бюджетів 266 млн гривень.

Найбільш вагомим джерелом наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. З початку року представники великого бізнесу сплатили 228 млн грн цього податку. Крім того, великі платники перерахували до місцевих бюджетів 17 млн грн податку на прибуток підприємств, 8 млн грн земельного податку, 7 млн грн акцизного податку з роздрібного продажу підакцизними товарами, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 4 млн грн, рентної плати за спеціальне використання води – 824 тис грн.



