Великі платники Заходу сплатили 1,8 мільярда гривень ЄСВ та 304 мільйони гривень ПДФО Суспільство | 13-05-2021, 18:33 0 20

У Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків підвели підсумки повноти надходжень єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб за чотири місяці 2021 року. За словами в.о.начальника Ірини Короткової, з початку року від великих платників, які перебувають на обліку у Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, надійшло 1,8 мільярда гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Традиційно найбільшим джерелом наповнення місцевого бюджету серед податкових платежів є податок на доходи фізичних осіб. У січні-квітні 2021 року представники львівської бізнес-еліти перерахували 304 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб. З цієї суми 228 мільйонів гривень (75% від загальних надходжень) спрямовано до місцевих бюджетів Львівщини, а 76 мільйонів гривень (25%) – надійшло до державного бюджету. За чотири місяці 2021 року Західним управлінням забезпечено приріст надходжень по податку на доходи фізичних осіб із заробітної плати у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 13 млн гривень або 105 відсотки.

