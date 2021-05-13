Ірина Короткова, в.о. начальника Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків про надходження до Державного бюджету протягом чотирьох місяців 2021 року: Суспільство | 13-05-2021, 18:36 0 19

«З початку 2021 року великі платники податків, які обслуговуються в Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, перерахували до Загального фонду Державного бюджету 2,8 млрд гривень.

У розрізі основних податків до Держбюджету надійшло: податку на додану вартість – 2 млрд гривень. Так, платники податків забезпечили приріст надходжень в порівнянні з відповідним періодом 2020 року на суму 73 млн грн. Слід зазначити, що з початку 2021 року суб’єктам господарювання Західного регіону відшкодовано з Державного бюджету 1,2 млрд грн податку на додану вартість.

Крім того, великий бізнес перерахував до Державного бюджету 178 млн грн податку на прибуток, акцизного податку – 397 млн грн, військового збору -144 млн гривень.

Що стосується відрахувань на соціальні потреби населення, то з початку року великими підприємствами Західного регіону, сплачено 1,8 млрд гривень.

Також за чотири місяці 2021 року представники львівської бізнес-еліти перерахували 304 млн грн податку на доходи фізичних осіб. З них до Державного бюджету 76 млн грн (25%) та 228 млн грн (75%) до місцевих бюджетів».



