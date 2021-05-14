Генерал-полковник Олександр Сирський: «Сухопутні війська готові до відсічі збройної агресії на будь-якому напрямку» Суспільство | 13-05-2021, 23:38 0 64



Сьогодні у Києві триває Всеукраїнський форум «Україна 30. Безпека країни». «Україна 30» — це планування майбутнього України вже сьогодні з використанням досвіду найкращих представників різних країн, які хочуть розділити з нами власні вміння та напрацювання з того чи іншого питання.

Участь у Всеукраїнському форумі взяв командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

-Сухопутні війська складають основу бойової могутності Збройних Сил України та є головним носієм їх бойових спроможностей. Вони призначенні для відбиття вторгнення угруповань військ противника на суходолі, ліквідації збройного конфлікту на державному кордоні і всередині держави у взаємодії з іншими видами Збройних Сил та складовими сил оборони нашої держави. Враховуючи аналіз середовища на глобальному і регіональному рівні, оцінки реального стану Сухопутних військ, рівня існуючих загроз – для розвитку Сухопутних військ нами визначені такі основні напрямки:

вдосконалення організаційних структур, нарощення бойового потенціалу, збільшення кількості військових частин з бойового складу, розвиток форм і способів застосування Сухопутних військ, удосконалення системи підготовки, подальший розвиток системи територіальної оборони держави, розвиток системи логістичного забезпечення, нарощення військової інфраструктури, - зазначив генерал-полковник Олександр Сирський.

Всеукраїнський форум «Україна 30. Безпека країни» є дискусійним майданчиком, на якому представники влади всіх рівнів, експертного середовища, громадянського суспільства та міжнародної спільноти піднімають низку проблем, які потребують виважених рішень.

Під час виступу на форумі генерал-полковник Олександр Сирський наголосив, що удосконалення організаційної структури Сухопутних військ сплановано шляхом завершення переходу організаційних структур органів військового управління основних бойових частин на організаційну структуру, яка сумісна з організаційною структурою Збройних Сил країн-членів НАТО.

- Основною формою застосування Сухопутних військ залишається операція Об’єднаних сил. Разом із тим необхідно розвивати і удосконалювати форми і способи застосування безпілотних літальних апаратів і роботизованих систем за якими велике майбутнє, впроваджувати систему мережецентричної війни, нарощувати спроможності військ вести безконтактні бойові дії, а також нарощувати можливості частин і підрозділів радіоелектронної боротьби, забезпечувати готовність ведення операцій в умовах відсутності суцільної лінії фронту, - сказав командувач Сухопутних військ.

Окрім цього, генерал-полковник Олександр Сирський запевнив усіх, що Сухопутні війська готові до відсічі збройної агресії на будь-якому напрямку, захисту суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.

Служба зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних Сил України



