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Суд задоволив позов обласної прокуратури про повернення земельної ділянки лісового фонду вартістю понад 13 млн грн
|Суспільство | 14-05-2021, 09:12
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Господарський суд Львівської області задовільнив позов Львівської обласної прокуратури в інтересах держави до Миколаївської райдержадміністрації та ТОВ «Агробудсервіс» про повернення земельної ділянки лісового фонду, що знаходиться на території с.Бродки площею 4,3 га та вартістю 13,1 млн грн у власність держави.
Встановлено, що розпорядження про надання в користування земельної ділянки не видавалось, договір не підписувався, не був зареєстрований у встановленому порядку, земельна ділянка в Державному земельному кадастрі зареєстрована пізніше, ніж права відповідачів на неї, а земельна ділянка була надана товариству в оренду під розширення кар’єру піску для розробки Південно-Тростянецького родовища на підставі підроблених документів.
Відтак, щоб відновити порушені майнові права, прокуратура пред’явила позов до суду, який рішенням Господарського суду Львівської області задоволено в повному обсязі.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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